Após receber informações da Inteligência da Polícia Civil do Estado do Ceará de que o foragido de iniciais F. R. dos S.(38 anos), vulgo “Bode Branco”, líder da maior e mais perigosa facção criminosa do Estado do Ceará estaria foragido e vivendo em Porto Velho há 3 anos, a Polícia Civil de Rondônia, por intermédio do Departamento de Estratégia e Inteligência, procedeu diligências e prendeu, nesta terça-feira, 1, o criminoso de alta periculosidade no bairro Rio Madeira em Porto Velho-RO.

O até então foragido, tinha mandados de prisão em aberto emitidos pelas Justiça dos estados de Teresina (PI), Manaus (AM) e Fortaleza (CE).

O mesmo estava sendo investigado pelos crimes de homicídios, tráfico de drogas, falsidade ideológica, uso de documentos falsos e, ainda, suspeito de estar envolvido com o tráfico internacional de drogas, na rota Brasil/Europa, sendo alvo de diversas investigações também pela Polícia Federal.

Após a prisão, uma equipe da Polícia Civil do Estado do Ceará se deslocou à Porto Velho e procedeu, nesta quinta-feira, 3, o recambiamento do criminoso ao Estado de origem em operação totalmente sigilosa, devido a relevância do fato.