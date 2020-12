A Justiça Eleitoral divulgou informou datas e horários da diplomação dos candidatos eleitos no domingo 15 de novembro nos municípios de Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras.

Através do edital nº 40/2020, a juíza eleitoral Ligiane Zigiotto Bender, Presidente da 1ª Junta Eleitoral da 16ª Zona Eleitoral de Rondônia,

Conforme o edital, a diplomação dos prefeitos e vereadores eleitos será realizada no dia 18 de dezembro, na sala do Tribunal do Júri dessa Comarca, localizado no Fórum Sobral Pinto, Avenida das Nações, 2225, no centro da cidade de Cerejeiras, nos seguintes horários:

A candidatos eleitos de Cerejeiras será às 08h; de Corumbiara às 09h15h, e de Pimenteiras do Oeste às 10h30.

Ainda, conforme o edital, a entrega dos diplomas aos primeiros suplentes ao cargo de vereador ocorrerá no Cartório Eleitoral de Cerejeiras, no dia 18/12/2020, individualmente, em horário a ser agendado pelo Cartório.

Por outro lado, alerta que a diplomação ficará condicionada à apresentação das contas de campanha.

Em razão das normas sanitárias de prevenção e combate à covid-19, as quais preveem limitação de pessoas em ambientes fechados, a quantidade de convidados para a solenidade será de 01 (um) por candidato eleito, sendo que todos os participantes do evento deverão obrigatoriamente utilizar máscaras de proteção.

ELEITOS

Em Cerejeiras, a prefeita Lisete Marth (PV) foi reeleita obtendo 3.741 votos (veja lista completa dos eleitos AQUI)

Já em Corumbiara, Leandro da Saúde foi eleito prefeito obtendo 2.087 votos. (veja lista completa dos eleitos AQUI)

Em Pimenteiras do Oeste, Valéria Garcia foi eleita prefeita com 598 votos (veja lista completa dos eleitos AQUI)