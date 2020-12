Acidente envolvendo três veículos aconteceu na manhã desta terça-feira, 8, no cruzamento da Avenida Presidente Nasser com a Avenida Antônio Quintino Gomes, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da picape VW Amarok, seguia pela Nasser sentido BR-364, quando no cruzamento com a Antônio Quintino, a condutora do Toyota Corola, que trafegava sentido Cuiabá, teria batido na traseira da caminhonete fazendo com a motorista perdesse o controle, rodasse na pista batendo numa outra caminhonete F-1000 que estava estacionada ficando com a roda traseira esquerda cima do capô.

Apesar do forte impacto, e dos estragados nos veículos, não houve feridos, apenas danos materiais.