O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM) na manhã de segunda-feira, 8, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

Segundo informações, uma guarnição da PM foi chamada numa loja para atender um caso de furto.

Contudo, ao chegar no local, o comerciante contou que estava no escritório cuidando do sistema de monitoramento, quando observou duas mulheres, sendo que uma distraiu a funcionária enquanto a outra pegou uma calça, um shorts, colocou na bolsa e logo após tentou sair da loja, sendo impedida pelo empresário, que chamou a polícia e deteve a dupla, sendo mãe e filha.

Indagada a respeito do ocorrido, as suspeitas negaram, mas em revista na bolsa foi encontrado o objeto do furto.

Em outra bolsa que as suspeitas portavam havia certa quantidade de roupas novas, indagadas sobre onde haviam comprado e se tinha nota fiscal, as mulheres apenas disseram que numa loja, mas não revelaram o nome e não apresentaram cupom fiscal.

Todavia, dentro da bolsa a polícia encontrou um cupom de compra de chocolate de uma loja do centro da cidade, com isso, foram até ao estabelecimento e em contato com a gerente, confirmou se tratar de produtos de marca exclusiva da loja.

Entretanto, ao verificar as imagens do sistema de monitoramento ficou comprovado que os objetos tinham sido furtados pelas suspeitas.

Diante dos fatos, mãe e filha receberam voz de prisão e foram levadas para a Unisp, onde foi registrada a ocorrência.