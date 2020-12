Marcelo Stocco, segundo mais votado nas eleições de 15 de novembro à Câmara em Pimenta Bueno com 592 votos, visitou a redação do Extra de Rondônia nesta quinta-feira, 10, para tecer comentários a respeito da campanha eleitoral e falar de sua postura no parlamento a partir de 1º de janeiro de 2021.

De família tradicional em Rondônia, Marcelo nasceu em Pimenta Bueno, morou em Vilhena quando era criança e depois voltou a sua cidade natal, onde desenvolve vários projetos sociais há 10 anos, um deles é a escolinha de futebol no centro de recuperação para dependentes químicos.

Contudo, Marcelo, com 29 anos, já exerceu cargos públicos, como a titularidade da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAST), na gestão da ex-prefeita Juliana Roque.

>>> VEJA A ENTREVISTA ABAIXO:

EXTRA: Faça uma análise de sua campanha eleitoral. Qual é a maior dificuldade (se teve) que encontrou na campanha?

MARCELO: Foi uma das mais difíceis campanhas da história de Pimenta Bueno. Em meio a uma pandemia, com a população frustrada, desacreditada da política, não querendo ir às urnas, apenas com um único candidato a prefeito; uma eleição que teve 96 candidatos a vereador e muitos obstáculos inusitados que nunca tinham acontecido na cidade. Foram agravantes que deixaram essa disputa eleitoral difícil. Além de ser uma eleição atípica e propor ideias foi importante despertar a esperança no eleitor.

EXTRA: Porque o senhor acredita que a população lhe concedeu a vitória nas urnas?

MARCELO: Acredito que a população viu em nossas proposta de mudança, propostas que carregam histórico de muitos frutos através de ações sociais e da minha família que tem uma história na área empresarial em Rondônia. A população enxergou em nós preparo, capacidade, ideias. Acredito que a responsabilidade é muito grande.

EXTRA: Qual será sua postura no parlamento a partir de 1º de janeiro de 2021 na aprovação ou rejeição de projetos?

MARCELO: Nossa postura será democrática no estudo e votação de projetos, uma postura responsável, entendendo a importância do parlamentar, e sabedores que não é como a gente quer. Entendo que, com cuidado, saberemos tomar as melhores decisões.

EXTRA: Como será seu relacionamento com o Executivo?

MARCELO: Entendo que precisamos ter um diálogo saudável, sem “toma lá, dá cá”, e com muito respeito, na hora de contribuir e colaborar e também de cobrar, trazendo soluções e ideias. Caminhar perto do servidor que é quem toca a engrenagem da prefeitura. Já fui secretário e entendo que a melhor forma de se construir é dialogando, propondo soluções, sem vaidade, colocando sempre à frente as causas do município, trabalhando coletivamente.

EXTRA: Seu nome é citado como candidato à presidência da Câmara. O senhor vai disputar mesmo? Caso seja não, gostaria de fazer parte da Mesa Diretora?

MARCELO: Não tenho interesse em disputar a presidência da Câmara. Nesse primeiro momento, pra mim, não seria compatível com nosso plano de trabalho. Me preparei para ser um vereador solto, digamos, assim, sem paredes, que pode andar, conversar. Vamos implantar o “gabinete itinerante” que é para percorrer todos os bairros da cidade. Entendo que ser presidente é uma responsabilidade dentro do Poder Legislativo que acaba exigindo algumas capacidades. Nesse momento, não é compatível pra mim. Mas é interessante fazer parte da Mesa Diretora e integrar as Comissões, ajudar o prefeito a trabalhar. Da minha parte, quero ajudar os outros nove colegas para o bom andamento da Câmara de Vereadores.

EXTRA: Qual é sua mensagem à população de Pimenta Bueno?

MARCELO: A população pode esperar um vereador comprometido com as causas do município. Não quero ser um vereador de uma bandeira só, mas sim atuando em todas as frentes que exija nossa ajuda e interferência. Nosso mandato será colaborativo, coletivo e relevante, procurando trabalhar as principais demandas, buscando recursos junto aos parlamentares estaduais e federais, buscando parcerias. Será um mandato com muita reponsabilidade, engajamento e vontade de trabalhar.