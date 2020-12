No Barradão, em Salvador, a noite de sexta-feira (11) foi de mais uma vitória do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro.

A Raposa fez 1 a 0 no Vitória pela 28ª rodada e deu sequência ao bom momento como visitante no torneio, são cinco vitórias e três empates. Não seria exagero nenhum dizer que os primeiros quarenta e cinco minutos foram muito truncandos e sem grandes oportunidades.

Até os 44 minutos. Na primeira chance criada, o Cruzeiro balançou as redes dos baianos. O zagueiro Ramon aproveitou o cruzamento do meio-campista Machado no escanteio para finalizar no canto direito de Yuri.

Depois disso, pouca coisa mudou no jogo. O Cruzeiro se posicionou para buscar um contra-ataque e matar o jogo. O Vitória buscou as chances, mas não conseguia inflitrar na zaga dos mineiros. As melhores oportunidades foram do Cruzeiro. Aos 4, Rafael Sobis dominou e tocou para Arthur Caíke.

O atacante mandou uma bomba e o goleiro Yuri precisou trabalhar para evitar o segundo gol. Aos 9, Sobis pegou um rebote e mandou um chute com muita curva. A bola passou por todo mundo, bateu na trave e saiu. Depois disso, pouca coisa se viu. Essa nova vitória colocou o Cruzeiro em 11º, com 38 pontos. Por enquanto, o Vitória fica em 14º, com 33 pontos. Na próxima rodada, a Raposa joga em casa com o CSA. O Vitória também joga em casa contra o Juventude. As duas partidas serão na terça-feira (15).