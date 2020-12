Com as cotações do frango vivo firmes, e os valores do milho e do farelo de soja, principais insumos de alimentação da avicultura de corte, em queda, o poder de compra do avicultor tem registrado pequena recuperação neste início de dezembro, segundo dados do Cepea.

Em novembro, o poder de compra, tanto na comparação com o milho quanto com o farelo, atingiu o momento mais desfavorável ao avicultor em dois anos, o que esteve atrelado, principalmente, à forte valorização dos insumos.

De acordo com pesquisadores do Cepea, especificamente para o frango vivo, a boa procura de compradores, como indústrias e frigoríficos, tem mantido as cotações firmes.