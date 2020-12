A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e horários dos confrontos pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro – confira no fim do texto a relação completa de confrontos.

A TV Brasil transmitirá ao vivo quatro partidas, sendo dois jogos de ida e dois de volta. O primeiro deles será Goiânia-GO e Novorizontino-SP, no próximo sábado (19), às 16h (horário de Brasília) direto do estádio Olímpico, em Goiânia.

No domingo (20), no mesmo horário, será exibido o duelo entre Salgueiro-PE e Altos-PI, que se enfrentam no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro (PE). Na outra semana, no sábado (26), a TV Brasil transmite a partida de volta entre Fast Clube-AM e Globo-RN, que jogam na Arena da Amazônia, em Manaus, às 17h. E no domingo (27), o segundo embate entre Brasiliense-DF e Mirassol-SP, que duelam no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF), às 15h

Os oito clubes que se classificarem às quartas de final serão distribuídos conforme as campanhas. O time de melhor desempenho enfrenta o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro enfrenta o sexto e o quarto encara o quinto. As quatro equipes que forem às semifinais garantem o acesso à Série C em 2021. Os duelos das quartas estão previstos para ocorrer entre os dias 2 e 10 de janeiro.

Jogos de ida

Sábado (19)

15h30 – Juventude Samas-MA x Floresta-CE

16h – Marcílio Dias-SC x Goianésia-GO

16h – Goiânia-GO x Novorizontino-SP – (transmissão TV Brasil)

Domingo (20)

15h – Globo-RN x Fast Clube-AM

15h30 – Mirassol-SP x Brasiliense-DF

16h – Salgueiro-PE x Altos-PI (transmissão TV Brasil)

17h – São Luiz-RS x Aparecidense-GO

18h – Galvez-AC x América-RN

Jogos de volta

Sábado (26)

17h – Fast Clube-AM x Globo-RN (transmissão TV Brasil)

Domingo (27)

15h – Brasiliense-DF x Mirassol-SP (transmissão TV Brasil)

15h45 – Altos-PI x Salgueiro-PE

16h – Floresta-CE x Juventude Samas-MA

16h – América-RN x Galvez-AC

16h – Goianésia-GO x Marcílio Dias-SC

18h – Aparecidense-GO x São Luiz-RS

18h – Novorizontino-SP x Goiânia-GO