A decisão foi tomada no conselho arbitral realizado pela FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) na manhã desta terça-feira via online em virtude da atual situação de Covid-19 no Estado.

A competição será dividida em grupos e terá jogos no meio de semana e também aos finais de semana. Na chave “A” ficaram: Genus, Guajará, Porto Velho, Real Ariquemes e Rondoniense.

Já a chave “B” é integrada por Barcelona, Guaporé, Ji-Paraná e União Cacoalense.

“A tabela será adequada de acordo com o calendário da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) já que temos nossos dois representantes na Série ‘D’ do Campeonato Brasileiro: o Porto Velho e o Real Ariquemes”, pontuou o vice-presidente da FFER, José Natal Jacob, o Natalzinho.

As equipes foram divididas em duas chaves e disputarão o campeonato que terá 3 fases, sendo que na primeira os clubes jogarão dentro dos seus grupos em jogos de ida e volta, classificando-se os dois primeiros colocados por pontos ganhos de cada chave que seguirão para a semifinais e, posteriormente, serão conhecidos os dois clubes que disputarão a final do Campeonato Rondoniense.

A única ausência na reunião foi de representantes do União Cacoalense. As duas únicas ausências para a temporada 2021 são: Pimentense e Vilhenense, que não oficializaram a participação e estão oficialmente fora da competição. Em 2020, o Porto Velho conquistou o título no último dia 6 de dezembro ao vencer o Real Ariquemes por 1 a 0 no estádio Gentil Valério.