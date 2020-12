Cumprimentando os rondonienses neste dia que se comemora mais um ano de criação do Estado, o governador coronel Marcos Rocha, pontua os avanços de Rondônia, mesmo diante da inesperada pandemia da Covid-19.

O ano de 2020 pegou todos de surpresa, em especial ao Governo do Estado, que montou o plano governamental, como metas e objetivos bem definidos, pronto para ser colocado em prática.

>>> LEIA, ABAIXO, A MENSAGEM DO GIVERNADOR:

Mesmo com a chegada da pandemia, Rondônia se adequou e continuou em posição de destaque, não só na área da Saúde, como também nas áreas Econômica, Ambiental, Segurança Pública, Agricultura, Educação, como também no avanço da regularização fundiária e manutenção de estradas e rodovias estaduais, entre outros. Ademais, é considerado pelo ranking nacional e internacional um dos governos mais transparentes quando o assunto é: dados públicos da Covid-19, atualmente em 1º lugar.

Na área da Saúde, pensando no povo rondoniense, neste momento, pode-se pontuar o empenho e dedicação de toda equipe técnica na aquisição, por intermédio do Ministério da Saúde, da vacina da Covid-19. Muitas famílias perderam amigos e entes queridos como filhos, pais, irmãos, sobrinhos, e, pensando nessa tristeza imensurável, a gestão atual tem colocado corpo e alma para garantir a imunização a todas as pessoas.

Outro ponto importante, mesmo dando destaque necessário à saúde, outras áreas continuaram os trabalhos com todo empenho e isso mostra o quanto o Estado está comprometido em levar o melhor à sociedade rondoniense.

E, neste dia 22 de dezembro, pela Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981, foi criado o Estado de Rondônia que hoje comemora 39 anos de criação. Publicada um dia depois, a lei determina a elevação do então Território Federal de Rondônia à condição de Estado, mantendo os limites e confrontações, sendo Porto Velho, designada capital de Rondônia.

Por isso, neste dia especial, devemos elevar o desenvolvimento e avanço de Rondônia, Estado esse que tem sido motivo de orgulho e modelo exemplo a outras unidades federativas. Um Estado com povo sonhador que oferece diariamente oportunidades a todas as pessoas que se instalaram nesta terra, sejam eles de qualquer parte do Brasil.

Coronel Marcos José Rocha dos Santos

Governador do Estado de Rondônia