Na manhã da terça-feira 22, a Sicoob Credisul foi uma das instituições condecoradas com a medalha “Amigos dos Bombeiros Militares de Rondônia”, honraria dedicada à pessoas ou instituições que em 2020 realizaram ações ou benfeitorias para a instituição ou a sociedade no Estado. A cerimônia aconteceu no Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar em Porto Velho.

Durante a solenidade, o Comandante Geral, Coronel BM Gilvander Gregório, falou sobra a importância de unir forças e do trabalho para um futuro próspero. “Tivemos um ano muito difícil, mas o Corpo de Bombeiros Militares de mãos dadas, com as autoridades aqui presentes, pudemos construir um caminho sólido de muitas ações positivas. Quero deixar a minha gratidão a nossa corporação. A nossa tropa que é leal, honrada e que cumpriu todas as missões que recebeu”, disse.

A Sicoob Credisul foi uma instituição parceira, e contribuiu para a construção de um paredão para escalada, equipamento importante para atividades que visam o aumento da força e resistência física, coordenação motora, bem como a melhoria na concentração dos bombeiros militares de Rondônia.

O diretor regional da Sicoob Credisul, Renato Doretto destacou a importância da ação. “A cada dia que passa, estou mais convicto de que a Sicoob Credisul está fazendo o trabalho certo para mudar o mundo. Seja para o pequeno produtor, grande empresário ou instituições como o Corpo de Bombeiros Militares, nossa contribuição que é chancelada pelo 7º princípio do cooperativismo, mostra que sempre podemos fazer mais para contribuir com a comunidade onde estamos vivendo”, relatou Doretto.

Na ocasião também foram entregues as medalhas de Defesa Civil do Estado de Rondônia e Imperador Dom Pedro II às autoridades e civis que se destacaram pelo trabalho voltado para a população do Estado durante o ano de 2020.