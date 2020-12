O polêmico vereador Jaba Moreira, via live na rede social Facebook nesta quarta-feira, 23, questionou a realização do sorteio de casas populares feito nesta semana no município de Cacoal.

Para ele, o sorteio – feito através de um computador – gerou muitas dúvidas e reclamações perante a população.

Ele chamou o sorteio de “decepção” e diz que vai, já na próxima segunda-feira, vai requerer da Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho (Semast) toda a documentação pertinente ao caso para, depois, ir pessoalmente ao Ministério Público solicitando uma auditória.

“Foram 2.700 nomes participantes e há muita gente reclamando. Não estou acusando que houve fraude, mas está gerando dúvidas. O que eu quero é transparência. O sorteio foi feito pelo computador, de forma amadora, obscura, e provocou decepção nas pessoas do que alegria. Isso deixa a gente incomodado”, avalia.

Para ele, falou transparência na realização do sorteio. “No meu ponto de vista, não teve transparência. Não quiserem fazer as coisas certas. Quem está descontente, vai na Delegacia, formalize uma ocorrência. Vou pegar a relação de nomes da lista do sorteio e ver se os ganhadores merecem ou não. Quero saber como foi escolhida a empresa para ocorrer o sorteio”, questiona.

CHAMOU PREFEITA DE MENTIROSA

Na mesma live, Jabá chamou a prefeita em exercício, Maria Simões, de mentirosa. Isto porque – segundo o parlamentar – a prefeita divulgou áudio em grupos de WhatsApp informando que, por culpa de Jabá e do prefeito eleito Adailton Furia, haveria dificuldades na aprovação do piso dos professores na Câmara Municipal.

“Eu e o Fúria fomos acusados levianamente pela Maria Simões, que o projeto para pagar o piso de 6.81 está na Câmara, mas que devido a recomendação do Tribunal de Contas do Estado a Câmara não vai dar mais esse aumento. E aí entra a mentira da prefeita tampona – já que ela não passa de uma ‘laranja’. Ela disse em áudio que eu e o Fúria teríamos ido para prejudicar o projeto. Não fizemos isso nunca. Maria Simões, a sua mentira está desmentida. Todo mundo sabe que eu tenho posicionamento, diferente que você, Maria Simões, que age na covardia”, retrucou o vereador.

Para ele, a fala da prefeita “é retaliação porque fomos na Energisa para impedir que Maria Simões fizesse a tremenda burrice de reconhecer firma e endividar Cacoal em R$ 7 milhões junto à Energisa”.