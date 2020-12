A Secretaria Municipal de Educação (Semed) abre, de 25 a 27 de janeiro de 2021, o processo de reserva de vagas para matrículas novas nas escolas da rede municipal para as turmas de Educação Infantil (Creche, Pré I e Pré II), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), para o ano letivo de 2021.

Todo o processo será realizado de forma online, através de site que será divulgado em janeiro.

Segundo o secretário municipal de Educação, Willian Braga, as rematrículas de todas escolas da rede municipal estão sendo feitas automaticamente.

“Nos dias 16 a 18 de dezembro foram feitas as rematrículas da Educação Infantil. Já entre os dias 05 e 08 de janeiro de 2021 serão feitas as rematrículas do Ensino Fundamental e da EJA. Tudo de forma automática”, afirmou Willian.

ESCOLA MARIZETI MENDES, CRECHE DO MOYSÉS DE FREITAS E CRECHE APARECIDA

Devido a peculiaridades de demandas de matrículas, na escola Municipal de Ensino Fundamental Marizeti Mendes de Oliveira, no Centro, na escola Municipal de Educação Infantil José Paulo Paes, no Moysés de Freitas, e para as turmas de Creche I e II da Escola Municipal de Educação Infantil Profª Aparecida, no Setor 23, o processo será feito através de análise documental.

“Pedimos que os pais se atentem às datas e aos documentos necessários para a matrícula. E claro, qualquer dúvida que surgir, podem contatar a Semed que ajudaremos a sanar as dúvidas”, ressaltou o titular da educação.

>>> CONFIRA O CRONOGRAMA:

05 a 08 de janeiro de 2021: Entrega de documentos para análise;

Entrega de documentos para análise; 11 e 12 de janeiro: Análise dos documentos pela Comissão;

Análise dos documentos pela Comissão; 12 de janeiro: Divulgação da lista com os nomes dos alunos aptos para efetivação da matrícula.

Divulgação da lista com os nomes dos alunos aptos para efetivação da matrícula. 13 a 15 de janeiro: Responsáveis devem comparecer nas escolas com os documentos para efetivação da matrícula.

Escola Marizeti Mendes: Documentos necessários para matrícula (original e cópia):

Certidão de nascimento e/ou documento de identidade da criança (CPF);

CPF e RG do pai/mãe e/ou responsável legal;

Comprovante de residência do pai/mãe ou responsável legal, com comprovação que reside no mínimo há seis meses completos na área delimitada.

Creche José Paulo Paes (Moysés de Freitas) e Creche Profª Aparecida: Documentos necessários para matrícula (original e cópia):