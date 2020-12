Um homem com passagens por roubo foi alvejado a tiros na tarde desta terça-feira, 29, num bar localizado na Rua Duque de Caxias com a Avenida 15 de novembro, no centro de Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, a Central de Operações da Polícia Militar (PM), recebeu informação que um homem havia sofrido tentativa de homicídio no endereço citado.

Com isso, uma guarnição foi ao local e se deparou com a vítima sentada em uma cadeira, ferida por disparos de arma de fogo.

Uma testemunha contou aos militares que um homem chegou em seu bar e sem falar nada, foi ao encontro da vítima identificado pelas iniciais F.S., de 25 anos, e efetuou o primeiro disparo, no qual acertou o pescoço da vítima, vindo o projetil a transfixar, saindo do lado direito do rosto.

Neste momento, F., entrou em luta corporal e houve outro disparo, onde acertou o antebraço direito da vítima.

F., conseguiu se desvencilhar do atirador, saiu correndo em direção a outro bar que tem em frente, neste momento o suspeito disparou por mais duas vezes.

A testemunha informou ainda que o suspeito trajava touca ninja de cor preta, camiseta manga longa preta, calça preta e uma bicicleta de cor preta da marca Lotus ou CXR.

A guarnição chamou o Corpo de Bombeiros que levou a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional.

F., disse aos policiais que não sabe quem tentou contra sua vida e nem o motivo.

Em 2015, F.S., participou de um assalto na Casa das Bolsas, no centro de Vilhena, onde manteve o proprietário, clientes e funcionários como reféns, mas foi preso pela Polícia Militar. Leia (AQUI) e (AQUI).

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).