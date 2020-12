De acordo com boletim de ocorrência, o proprietário de uma oficina em Chupinguaia, chamou a Polícia Militar (PM) e contou que ladrões entraram no local e furtaram três motocicletas, no qual os donos haviam deixado para reparos.

Conforme relato do empresário, mora no mesmo patio da oficina e ao acordar por volta das 08h – notou que três motos, sendo: uma Yamaha 250 Fazer de cor preta, uma Honda Fan 125, de cor preta, ano 2009-2010, placa NDY-9408/Vilhena e uma Suzuki Yes 125, ano 2008, de cor preta, placa NDS-8304/Vilhena, haviam desaparecido.

Assim que percebeu o furto dos veículos chamou a polícia e a moto Yamaha Fazer foi localizada num matagal nas proximidades.

Outras buscas foram realizadas, porém as outras motocicletas não foram localizadas.