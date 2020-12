C,Q.D., foi esfaqueado durante uma tentativa de roubo à uma casa na Rua Alecrim com Rua 1515, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), uma guarnição da Polícia Militar (PM) foi enviada no endereço citado, onde havia informação que uma pessoa havia sido esfaqueada e estava caída no meio da rua.

Ao chegar no local, e em contato as vítimas, relataram aos militares que estavam em casa, quando o suspeito posteriormente identificado pelas iniciais C.Q.D., invadiu a residência com uma faca tipo peixeira e anunciou o assalto.

O ladrão que estava alterado ordenou que as vítimas entregassem todo dinheiro que tinham se não iria mata-los. A mulher entregou uma nota de R$ 100,00 que tinha no bolso, mas o bandido não satisfeito queria mais e ameaçava matar o casal e investia contra as vítimas.

Em dado momento, o assaltante tentou esfaquear a mulher e ela na tentativa de correr escorregou e caiu, se machucando, neste meio tempo, a outra vítima conseguiu pegar uma faca para se defender do bandido e desferiu um golpe, no qual acertou a perna direita do assaltante.

Ferido, o bandido empreendeu fuga pulando o muro deixando para trás a faca e o dinheiro que havia tomado no assalto e uma bicicleta Poti de cor vermelha.

Quando a PM chegou o ladrão já havia sido socorrido ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. Ele passou por procedimentos médicos devido à gravidade do ferimento. Agora deverá responder pelos seus atos perante a Justiça.