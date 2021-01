Duas pessoas que estavam caminhando no bairro Alto Alegre, foram vítimas de um casal que estava numa motoneta Biz, em Vilhena.

De acordo com boletim de ocorrência, na noite de segunda-feira, 4, as vítimas estavam caminhando pela Rua 819, quando na esquina com a Avenida Ana Nery, foram abordadas por um casal que estava numa motoneta Biz, armados com uma arma de fogo, anunciaram o assalto.

Com medo, as vítimas entregaram aos bandidos, celulares e carteiras com documentos pessoais.

Após subtrair os pertences das vítimas, a dupla fugiu tomando rumo ignorado.