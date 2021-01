De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, no final da tarde desta quarta-feira, 6, a mãe de um garoto de 12 anos, chamou a Polícia Militar e contou que seu filho pegou um capacete e disse que iria com um amigo comprar gasolina, porém, ela achou estranho, pois seu filho não tem moto, nem dinheiro para comprar combustível.

Conduto, o garoto já é “figurinha” carimbada das guarnições por envolvimentos em crimes na cidade, com isso, a guarnição saiu em busca do menino e o localizou na Rua 2204, no setor 22, em companhia de um comparsa de 14 anos.

Em conversa com os militares, os garotos confessaram que haviam furtado uma motocicleta numa casa na Rua V5, bairro Cohab e haviam escondido num terreno murado que pertence a prefeitura de Vilhena.

Os infratores levaram os policiais da Rádio Patrulha até ao local, onde estava escondida a moto Yamaha YBR 125, cor vermelha, placa NDS-3840 Vilhena. Ao lado havia um galão plástico de 5 litros de cor branca com um pouco de gasolina.

Perguntado aos menores como realizaram o furto, relataram que estava andando pelo bairro Cohab e observaram que não havia ninguém numa residência.

Todavia, o menor de 12 anos, falou que pulou muro e adentrou ao quintal e saiu com a motocicleta que estava com a chave na ignição. O comparsa de 14 anos, ficou do lado fora servindo de sentinela.

Além disso, relataram que iriam comprar mais gasolina para levar a moto para um lugar mais longe e escondê-la, para depois vender.

Diante dos fatos, os infratores foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foi registrada a ocorrência.