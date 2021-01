Uma moto Biz C 100 de cor vermelha, placa NDI-1F86 Vilhena, furtada na Rua 8218, no bairro Barão Melgaço II, na noite de quarta-feira, 6, em Vilhena, foi recuperada por policiais militares da Rádio Patrulha na madrugada desta quinta-feira, 7.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Rádio Patrulha recebeu informação que algumas pessoas com passagens por furto, estavam morando naquele bairro, nas proximidades do local do fato.

Com isso, a guarnição passou a fazer buscas pela região. Os militares observaram quando um homem magro, cor branca, saiu de uma construção com um veículo motoneta e empreendeu fuga pela na Rua 8215, sentido mata do parque ecológico.

Contudo, ao perceber que estava sendo acompanhado pelos policiais, na Rua 8222, pulou do veículo e se embrenhou na mata, não sendo possível sua captura. O veículo estava com carenagem da frente retirada e feito ligação direta.

A motoneta foi levada para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foi registrada a ocorrência.