Com objetivo de melhorar a qualidade de saúde oferecida no município de Cerejeiras a deputada Rosangela Donadon (PDT), destinou R$ 500 mil para reforma e ampliação unidade de saúde Anísia Borges do Vale.

A parlamentar informou que o recurso já foi empenhado e deve ser pago em breve para que as obras de reforma e ampliação comecem o mais rápido possível.

A unidade de saúde foi alvo de ataque de vândalos que resultou em um incêndio parcial que destruiu o posto de saúde e a prefeita do município, Lizete Marth (PV) solicitou a deputada o recurso para a reforma e ampliação da unidade de saúde que é do tipo III e atende os bairros Jardim São Paulo e Anchieta e presta serviços para aproximadamente 3.5 mil pessoas. O pedido foi prontamente atendido pela deputada.

“Estou muito feliz em destinar essa verba para que unidade de saúde Anísia Borges do Vale receba as melhorias e volte a atender a população o mais rápido possível a população. Investir na saúde é fundamental para melhorar a qualidade de vida da população. Sou membro da área da saúde e por conta da minha formação profissional estou sempre destinando recursos com o intuito de fortalecer e melhorar constantemente o setor”, ressaltou a parlamentar.