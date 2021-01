De acordo com estimativas do primeiro levantamento da safra de grãos 2020/2021 da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab, 2020a), a área plantada com os principais grãos produzidos no estado (arroz, caroço de algodão, feijão, milho e soja) não deverá apresentar variações em relação à safra 2019/2020, mantendo-se em 602,5 mil hectares.

Entretanto, tanto a quantidade a ser produzida quanto a produtividade deverão apresentar retração de 3,3%. Considerando todos os grãos, a produção deverá alcançar 2,3 milhões de toneladas, com produtividade média de 3.861 kg por hectare.

ARROZ

Em Rondônia, o cultivo do arroz é exclusivamente de sequeiro. Conforme observado na análise da produção de grãos, a área cultivada nesta safra deverá ser a mesma da safra anterior.

Assim, estima-se uma área plantada de 42,5 mil hectares, com produção de 137,6 mil toneladas e produtividade média de 3.238 kg/ha, com redução de ambas em 1,3% em relação à safra 2019/20020.

Dados da série histórica da Conab (2020a) indicam pouca variação da área plantada nos últimos cinco anos, sendo que a safra 2019/2020 foi a que apresentou maiores índices de produção e produtividade no período, concomitantemente.

Em Rondônia, o cultivo do arroz tem se caracterizado como primeira cultura implantada nas áreas que serão destinadas para o plantio de soja e milho, sendo também utilizada, embora ainda em pequena escala, como alternativa de cultura para a safrinha, principalmente nos municípios localizados mais ao norte do estado, tais como: Candeias do Jamari, Itapuã d’Oeste, Alto Paraíso e Cujubim, principais municípios produtores.

Com preços mais atrativos, decorrentes principalmente do maior volume de exportações do produto em nível nacional e de aumento do consumo interno, a tendência é que a área plantada possa aumentar nas próximas safras, permanecendo a expectativa de manutenção e/ ou aumentos dos preços atuais.

De acordo com dados da Conab (2020a), a safra brasileira de arroz 2020/21 deverá ser de 10,9 milhões de toneladas, 2,7% menor em relação à safra 2019/20.

Análise da Conab indica que, “caso se confirme a atual estimativa de produção de 10,9 milhões de toneladas para a safra 2020/21, projeta-se que não haverá uma forte reversão de preços”. Assim sendo, a tendência é que os preços mantenham-se nos patamares atuais ou apresentem até mesmo alguma elevação.

FEIJÃO

De acordo com dados da Conab (2020a), a área plantada com feijão no estado na safra 2020/2021 não deverá apresentar alteração em relação à safra 2019/2020, mantendo os mesmos 3,9 mil hectares, com redução tanto da produção (13,6%) quanto da produtividade (12,4%).

Embora estável nesta safra em relação à anterior, a área cultivada com essa cultura vem apresentando forte redução ao longo dos últimos cinco anos.

MILHO

Conforme ocorre no cenário nacional, a primeira safra de milho, também conhecida como safra de verão, apresenta pouca representatividade no cenário estadual, haja vista a competição com o plantio da soja, que tem a preferência dos produtores nesta época do ano.

Embora a área plantada na safra 2020/2021 permaneça estável em relação à safra anterior, produção e produtividade devem apresentar redução de 3,7% e 3,8%, respectivamente.

A produção de milho de segunda safra no biênio 2019/2020 foi de 968,9 mil toneladas, 7,6% maior do que a obtida na safra 2018/2019, com ganho de produtividade de 3,5% em relação ao mesmo período.

Para a safra 2020/2021 a estimativa da Conab é que a área plantada seja a mesma da safra deste ano, com redução tanto da produção quanto da produtividade.

Trata-se, no entanto, de expectativa dos informantes entrevistados pela Conab, haja vista que o início do plantio da referida safra deverá se dar a partir da primeira quinzena de janeiro de 2021, podendo prolongar-se até o início de março, dependendo da região e das condições climáticas.

As informações do primeiro levantamento da safra de grãos 2020/2021 indicam estabilidade da área plantada com milho na primeira e segunda safras. Por outro lado, tanto a produção quanto a produtividade deverão decrescer 5,7% em relação à safra 2019/2020.

Entretanto, faltando ainda três meses para o início do plantio do milho segunda safra, condições climáticas e, sobretudo os preços, poderão influenciar na expectativa dos produtores para o aumento ou diminuição da área plantada estimada pela Conab.

Cabe destacar que, embora a área plantada tenha se mantido estável nos últimos cinco anos, exceto na safra 2017/2018, a produção tem aumentado, devido principalmente a ganhos de produtividade, que apresentou crescimento médio anual de 4,4%.

SOJA

Assim como ocorre com as demais culturas neste primeiro levantamento da safra de grãos realizado pela Conab, em outubro deste ano (Conab, 2020a), a expectativa da área plantada com soja para a safra 2020/2021 é de estabilidade em relação à safra anterior, estimada em 348,4 mil hectares.

A produção estimada, de 1.215,4 mil toneladas, deverá ser 1,5% menor do que a da safra 2019/2020, enquanto a produtividade esperada, de 3.488 kg por hectares, será também 1,5% inferior.

ALGODÃO

A área plantada com algodão na safra 2020/2021 está estimada em 9,8 mil hectares, mesmo quantitativo da safra 2019/2020. A produção de pluma está estimada em 14 mil toneladas, enquanto a de algodão em caroço deverá alcançar cerca de 36,8 mil toneladas, com produtividade média de 1.425 kg/ha e 3.750 kg/ha, respectivamente (Conab, 2020). Cabixi, Pimenteiras do Oeste e Vilhena são os principais municípios produtores de algodão no estado.