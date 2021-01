O município de Cerejeiras publicou um novo decreto que inicia a partir desta segunda-feira, 11, e vai até 24 de janeiro com restrições em estabelecimentos comerciais.

O decreto é uma resposta ao aumento do número de infectados da covid-19 no município e a adequação à Fase I, quanto ao enquadramento dos municípios nas fases do Plano “Todos por Rondônia”, no combate à pandemia divulgado em 8 de janeiro (leia mais AQUI).

A prefeitura divulgou o decreto qual restringe a abertura e funcionamento somente dos serviços essenciais. “Neste sentido, só devem permanecer abertos no Município de Cerejeiras os serviços essenciais contidos no anexo I do Decreto Estadual n° 25.470/2020, até a data de 24 de janeiro de 2021”, diz o comunicado.

Em entrevista a uma rádio local, a prefeita Lisete Marth informou os estabelecimentos que poderão ficar abertos no período de 11 a 24 de janeiro: açougues, panificadoras, supermercados, atadistas, serviços funerários, hospitais, consultórios veterinários, postos de combustíveis, borracharias, lava-jatos, oficinas mecânicas, autopeças, serviços bancários, restaurantes e lanchonetes localizados em rodovias, loja de materiais de construção, entre outros.

Entre outros estabelecimentos, não poderão abrir: corretoras, academias, livrarias, lojas de confecções, eletrodomésticos, concessionárias, locadoras, lanchonetes e restaurantes e sorveterias e afins para consumo no local.

Ao analisar o decreto, a prefeita disse que o aumento de infectados pode gerar o colapso da saúde pública e é resultado das reuniões de Natal e Ano Novo.

“Me sensibilizo com o comércio, mas a gente está lidando com vidas. Tivemos uma reunião, onde em Vilhena tinha só dois leitos. Se não houver alguma medida agora, o sistema vai entrar em colapso. Isso significa que não terão mais leitos de UTI, não teremos para onde mandar os pacientes. O decreto do governo é para poder conter o avanço da pandemia e caia esse número de positivados. Esses casos são resultados de Natal e Ano Novo. Por mais que não houve festas, a gente sabe que familiares e amigos vieram de outros Estados e visitaram parentes”, observou a mandatária municipal.