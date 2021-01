Estarão suspensas, a partir da próxima segunda-feira 18, as visitas sociais nos estabelecimentos penais do Estado de Rondônia, por deliberação da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), através da Portaria nº 119 de 15 de janeiro de 2021.

A portaria foi expedida no dia em que o Sindicato dos Policiais Penais (Singeperon) reiterou pedido de urgência para a suspensão das visitas, visando preservar os presos, servidores e colaboradores do sistema prisional da contaminação e disseminação do coronavírus.

A entidade também alertou sobre risco da disseminação de dentro dos presídios para fora, já que milhares de pessoas que visitam semanalmente essas unidades retornam aos seus convívios sociais. “Os recintos carcerários – com presos amontoados em celas com condições precárias de higiene – são altamente vulneráveis para a proliferação do vírus”, observou o Singeperon. Ficam proibidas ainda as emissões de novas carteiras de pessoas visitantes, enquanto a portaria estiver em vigor.