Diferente que outros municípios de Rondônia que foram reclassificados para a “Fase 1” e resolveram respeitar o decreto estadual com restrições severas, o prefeito de Cacoal, Adailton Furia (PSD), decidiu manter o decreto municipal e assim o comércio abre normalmente nesta segunda-feira, 18, nesse município.

Ao esclarecer a questão, Furia considerou o fato de os municípios serem competentes para legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive de forma suplementar a legislação federal.

Informou que solicitará ao Governo do Estado a reclassificação de Cacoal no quadro de fases após investimentos com a inauguração da Unidade de atendimento a pacientes infectados pela Covid-19 (Hospital de campanha) e criação de novos leitos hospitalares.

Quanto aos servidores públicos municiais, declarou que manterá o expediente interno, restringindo o atendimento ao público e conclamou à população para contribuir voluntariamente com as medidas necessárias ao combate da covid-19 no município.

Em áudio divulgado nas redes sociais, o vereador Paulinho do Cinema disse que o comércio abre normalmente nesta segunda-feira, 18, e que Cacoal pode voltar para a “Fase 3”. “Vamos trabalhar sossegado. Vale o decreto municipal”, garantiu.

>> LEIA, ABAIXO, O ESCLARECIMENTO NA ÍNTEGRA: