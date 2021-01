No início da tarde desta segunda-feira, 18, um grave acidente tirou a vida de dois motociclistas na BR-364 em Cacoal.

De acordo com as primeiras informações, os dois motociclistas seguiam em sentido contrário, momento esse que um foi realizar uma ultrapassagem e colidiram de frente. Com a força do impacto, as duas motocicletas ficaram destruídas, já os condutores sofreram politraumatismo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada e esteve no local, porém os dois jovens já estavam mortos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada, onde foi feita a sinalização do trânsito até a chegada da perícia técnica, posteriormente liberados os corpos para funerária de plantão.