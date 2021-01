O servidor público identificado como Lanor foi a primeira pessoa a ser imunizada contra a covid-19 no município de Cacoal, cidade polo da região do Café, no Estado de Rondônia.

A vacina foi aplicada na noite desta terça-feira, 19, no Hospital de Campanha, com a presença do governador Marcos Rocha, o secretário estadual de saúde, Fernando Máximo, o prefeito Adalton Furia e o vice Cassio Góis.

Lanor trabalha há 38 anos no setor de saúde pública.

Após a aplicação da vacina, Furia informou que haverá contratação de profissionais de saúde nos próximos dias, aquisição de médicos, visando um atendimento de qualidade.

“É um momento histórico e hoje, durante a noite, serão mais de 30 profissionais de saúde imunizados. Vamos nos cuidar e nossa equipe está de prontidão para atender à comunidade”, ressaltou o mandatário.