3.312. Este é o número total de doses da vacina Coronavac que. neste primeiro momento, os sete municípios localizados na região do Cone Sul irão receber nesta quarta-feira, 20.

A entrega será feita pelo próprio governador do Estado de Rondônia, Marcos Rocha, que visitará Vilhena na manhã desta quarta-feira, desembarcando no aeroporto local.

A princípio, conforme informações do Extra de Rondônia, os prefeitos da região receberão as doses no aeroporto de Vilhena para que possam transportá-los aos seus respectivos municípios.

Conforme o cronograma de distribuição, Vilhena receberá 2.067; Colorado do Oeste 331; Cerejeiras 319; Cabixi 110; Corumbiara 112; Chupinguaia 274 e Pimenteiras 99.

Por outro lado, por ser a maior cidade do Estado, Porto Velho receberá 18.720 doses. No outro extremo, os municípios de Rio Crespo, Primavera e Vale do Anari terão apenas 40 doses.

Nos grupos prioritários neste primeiro lote estão profissionais de saúde, indígenas e pessoas com mais de 75 anos que estejam internados.

>>> CONFIRA, ABAIXO, A RELAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO NA ÍNTEGRA: (Doc. Rondôniagora)