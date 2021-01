Faleceu na manhã desta terça-feira 26, no Hospital do Amor em Candeias do Jamari a corretora e avaliadora de imóveis ji-paranaense Andréia Martins de Espindula Ribeiro vítima de um câncer.

Andréia é cunhada do corretor Raimison Gomes Areval e residiu por um período em Vilhena atuando na Areval Imóveis.

Após ser diagnosticada com a doença, a corretora seguiu trabalhando mesmo durante o tratamento e no ano de 2019 conquistou sua inscrição no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários (CNAI).

O corpo de Andréia será velado e sepultado em Vilhena, pela manhã de quarta-feira 27.