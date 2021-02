O presidente da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Vilhena, Robertinho Alves da Silva emitiu um edital convocando todos os membros para uma assembleia geral que acontece no dia 15 de fevereiro, as 19h, via Google Meet.

Durante a reunião será discutido a aprovação do orçamento anual das receitas e despesas de 2020 e a apresentação do plano de ação para 2021. Confira o edital completo.