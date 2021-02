O Estado de Rondônia recebe, neste domingo (7), o 4º lote de vacinas para imunizar a população do grupo prioritário.

São mais 36.600 doses para serem aplicadas em profissionais da Saúde que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus, idosos e indígenas aldeados.

Este é o terceiro lote da CoronaVac, que fará o Estado de Rondônia chegar a 107.008 doses dos imunizantes. Das 36.600 doses que chegarão no domingo, serão imunizadas mais 18.300 pessoas, uma vez que precisam ser reservadas as segundas doses para as pessoas que receberem a primeira dose da vacina.

Segundo a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), até o momento, foram recebidas em Rondônia, 70.408 doses de vacina contra a Covid-19, na seguinte ordem: 1º lote CoronaVac – 49.208 doses; 2º lote CoronaVac: 8.200 doses; 1º lote AstraZeneca: 13.000.

As doses da CoronaVac estão previstas para chegar em solo rondoniense às 15h, no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira de Oliveira, e serão enviadas para os municípios via terrestre, na segunda-feira (8).