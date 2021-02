A Prefeitura de Vilhena iniciou a distribuição dos carnês de IPTU 2021, tendo como prazo de pagamento até 12 de abril.

Há parcelamento de até oito vezes, com possibilidade de desconto à vista de 15% no predial e 10% no territorial. Além disso, há a possibilidade de isenção, conforme lei municipal.

Este será o último carnê em papel do IPTU da Prefeitura de Vilhena. A partir de 2022 o pagamento será totalmente on-line, com a Prefeitura auxiliando no Paço Municipal aqueles que não tiverem acesso à internet, com já foi feito em anos anteriores.

Mesmo assim, atualmente já é possível emitir o carnê pelo site da Prefeitura, no link direto www.bit.ly/emissaoiptuvilhena. Esta seção também pode ser acessada pelo ícone “Tributos”, na página inicial, abaixo da seção de notícias, à direita, e selecionando a opção “Débitos” no menu à esquerda, para então clicar no botão “Emissão de 2ª Via de Carnê”. Basta digitar o CPF e clicar no botão azul “Consultar” para os débitos aparecerem.

Até o dia 12 de abril os vilhenenses também podem fazer pedido de isenção do IPTU 2021.