Um jovem, de 27 anos, foi preso no final da noite de terça-feira 09, por policiais da 1° Delegacia de Polícia de Guajará-Mirim, após ser flagrado com aproximadamente 70 quilos de cocaína, em uma residência, localizada na Rua Francisco Pacheco, Bairro Planalto. O entorpecente era boliviano.

Os policiais já estavam monitorando o criminoso, quando flagraram uma grande quantidade de droga sendo levada para dentro da residência da namorada dele, divididas em bolsas e mochilas.

No momento em que o homem e a namorada saíram da residência, os policiais abordaram os dois. Questionado, o criminoso negou ter envolvimento no tráfico. Com a autorização da namorada, os policiais entraram na casa e os tabletes de cocaína foram encontrados no quintal do imóvel.

Questionado pela segunda vez, o acusado acabou confessando ser o proprietário da droga e disse que durante um mês, negociou o entorpecente com seus fornecedores, necessitando ir a Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, para finalizar a compra.

O homem relatou aos policiais, que pagou a quantia de US$ 93.000,00 por toda a cocaína, que seria enviada para Curitiba e renderia aproximadamente R$ 2 milhões.

Sobre o envolvimento de sua namorada no crime, ele negou que ela teria conhecimento. Ele recebeu voz de prisão, e foi encaminhado para a delegacia, onde ficou à disposição da justiça.