Em um vídeo divulgado nas redes sociais o secretário de saúde de Rondônia, Fernando Máximo, acompanhado da secretária adjunta de saúde de Porto Velho, Marilene Penati, divulgou que em quatro dias será feita a atualização dos dados de óbitos do novo coronavírus exigidos pelo Ministério da Saúde no sistema do e-SUS referente a capital.

No depoimento, Máximo esclarece que se reuniu com os representantes da saúde do município, pois os dados não foram divulgados como o recomendado e garantiu que até segunda-feira a prefeitura conseguirá regularizar. “É interessante as pessoas não se assustarem, porque nesses dias terá um número maior de óbitos, mas não significa que são desse dia, são dados antigos que a prefeitura não lançou no e-SUS”.

