O Brasil ultrapassou, na quinta-feira 18, a marca de 10 milhões de casos confirmados de coronavírus, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Apenas nas últimas 24h, foram 51.879 novos diagnósticos da infecção.

Ainda segundo o painel do Conass, o país registra 243.457 mortes em decorrência da Covid-19, sendo que 1.367 óbitos foram registrados nesta quinta.

São Paulo (1,9 milhão de casos), Minas Gerais (822.448), Bahia (643.244), Santa Catarina (627.386) e Paraná (604.597) são as unidades federativas com mais ocorrências da doença.

Desde o final do ano passado, o país vive uma segunda onda da pandemia com aumento de casos em vários estados. Em Manaus, o sistema público de saúde chegou a colapsar, obrigando a remoção de pacientes para outros estados. O surgimento de variantes do vírus, que podem ser mais contagiosas do que a versão original, também tem assustado a população do país.

OMS

Nesta quinta-feira (18/2), durante coletiva de imprensa, o diretor de Emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, dedicou parte de sua fala ao Brasil. Segundo ele, por ser um país tão grande e com histórico de liderança no combate a doenças infecciosas, o que acontece aqui importa para o cenário mundial.

“Quando o Brasil conseguir controlar o vírus, será um raio de esperança para as Américas e para o resto do mundo”, afirmou.

Os especialistas de saúde da agência internacional lembraram da importância das medidas preventivas de distanciamento social, uso de máscaras e higiene das mãos para que a transmissão seja controlada.