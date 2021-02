A ação criminosa de duas mulheres contra Mirla B. F., 32, ocorreu na noite de segunda-feira 22, em uma parada de ônibus na Avenida Imigrantes, bairro São Sebastião, na zona Norte de Porto Velho. As acusadas filmaram quando esfaqueavam a vítima.

Consta em ocorrência, que Mirla estaria voltando da residência do pai dela e quando estava em uma parada de ônibus foi surpreendida pelas duas mulheres. Uma delas a vítima reconheceu como sendo uma rival conhecida como Elisa. A acusada com uma faca partiu para cima da vítima enquanto a outra filmava toda a ação.

Mirla ainda tentou se defender, mas foi esfaqueada na cabeça, braços e mãos. “A intenção delas era me matar com facadas no tórax”, disse a vítima. Depois do crime, as duas acusadas fugiram e a vítima foi socorrida por populares até policlínica Ana Adelaide.

A Polícia Militar fez buscas, mas não encontrou as mulheres. A vítima não contou detalhes de qual seria o motivo do ataque a facadas contra ela, que ainda foi filmado. Agentes da Polícia Civil seguem no caso.