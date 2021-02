O ex-prefeito de Vilhena, Melki Donadon, 56 anos, venceu a luta contra a covid-19 e recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 23, após um mês internado em estado grave no hospital Santa Lúcia, em Brasília (DF).

Inicialmente, Donadon ficou internado um dia no hospital de Vilhena mas – devido a piora do quadro clínico, com sérias complicações ao ponto de ter 75% do pulmão comprometido (leia mais AQUI) – foi encaminhado à unidade de saúde da capital federal, onde teve cuidados de sua sobrinha Rebeca, que é médica.

Em áudio enviado ao Extra de Rondônia, Melki agradeceu as orações e mensagens de carinho durante este período de luta contra a doença. “Gratidão a todos vocês”, disse, ao informar que estará na casa de um familiar ainda com a ajuda de oxigênio.

Rosani, esposa de Melki, disse ao site que Donadon vai continuar o acompanhamento com profissionais de saúde, como pneumologista e fisioterapeuta.

A alta foi comemorada com alegria e emoção por familiares e profissionais de saúde da unidade hospitalar.