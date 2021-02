Acidente envolvendo uma motoneta Biz e um carro Fiat Strada, aconteceu no final da manhã desta quarta-feira, 24, no cruzamento da Avenida Celso Mazutti com A Rua Ezequiel Cassim, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações do motorista do carro, seguia pela Celso Mazutti, sentido Porto Velho, quando no cruzamento o ponto cego do carro e a chuva atrapalharam sua visão e acabou batendo na motoneta, na qual a condutora saia da rotatória e acessava a Rua Ezequiel Cassim.

No choque, a motociclista sofreu ferimentos e foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A Polícia Rodoviária Federal foi chamada, isolou a área e acionou a Polícia Técnico-Científica (Politec), que após a perícia liberou os veículos para remoção.