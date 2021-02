“Nossa maior preocupação tem que ser com a vacinação do nosso povo”, com esta convicção o deputado estadual Lazinho da Fetagro defendeu, durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira 23, uma maior reflexão sobre a possibilidade de haver compra de vacina pelo Estado e municípios para acelerar a imunização de toda população contra a Covid-19.

“Quero pedir ao nosso governo do Estado, secretário de saúde, deputados que reflitam sobre a necessidade prioritária da gente utilizar o que o Supremo Tribunal Federal (STF) deliberou com relação aos Estados e municípios estarem autorizados a comprar vacinas. E isso sendo concretizado, que a gente possa priorizar no Estado a vacinação do nosso povo”.

Para o deputado, só a partir dessa possibilidade e perspectiva é possível discutir e planejar a volta de atividades indispensáveis a todos como da segurança, da educação e do trabalho informal, entre outras.

“Precisamos conclamar autoridades, instituições e a todos no Estado para colocar a vida em primeiro lugar, sem omitir a preocupação como a de possível déficit na educação pela não volta às aulas presenciais. Mas é preciso preocupar-se com a saúde e vida dos profissionais da educação, dos alunos e dos pais em casa”, argumentou voltando a reforçar seu posicionamento contrário a volta às aulas sem a vacinação de toda comunidade escolar, e mesmo, de toda população.

O deputado propôs que haja um mutirão para sensibilizar o governo federal, com a decisão do STF e a elaboração de uma lei estadual criando um programa que assegure com agilidade a vacinação da população no todo. E alertou para o registro de que Rondônia já é o segundo Estado em número de contágios pela nova variante do vírus.

“Deixo esse alerta para que a gente discuta a volta dos alunos à escola, porém a gente priorize a vida, priorize o emprego dos muitos pais e mães”, declarou ele.

O parlamentar ainda afirmou que “a partir do momento que tivermos toda a população vacinada vamos começar a superar todas dificuldades e problemas que estamos encontrando em consequência da pandemia, como no atraso escolar, na nossa economia, e em outras áreas e questões que estão prejudicando o trabalhador, o povo”, concluiu.