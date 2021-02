Acidente envolvendo uma motoneta Biz e uma Bros foi registrado pela Polícia Militar de Trânsito (P-tran), na manhã deste sábado, 27, no cruzamento da Avenida Antônio Quintino Gomes com a Rua Ezequiel Cassim, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas no local do fato, a condutora da motoneta seguia pela Quintino Gomes, sentido Avenida Melvin Jones, quando ao se aproximar da esquina teria ligado a seta para acessar a via sentido BR-364, neste momento foi atingida pelo condutor da Bros que transitava atrás e estaria em alta velocidade.

No choque, ambos caíram. A condutora da motoneta sofreu algumas escoriações, mas não quis ser levada ao hospital. O Condutor da Bros também teve escoriações, mas preferiu ficar no local do acidente.