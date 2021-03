A Prefeitura de Vilhena publicou na tarde desta terça-feira, 2, o decreto de nº 51.930, com data de 1º de março de 2021, assinado pelo prefeito Eduardo Japonês após a última reclassificação do Governo do Estado, enquadrando Vilhena na “Fase 1”, a mais restritiva das regras sanitárias estaduais, expressas no decreto estadual nº 25.782 de 12 de fevereiro de 2021.

O decreto municipal entra em vigor a partir de hoje e estabelece novas medidas de prevenção e enfrentamento a covid-19 no âmbito municipal, nos termos artigo 10 da Lei Municipal nº 5.285 de 17 de abril de 2020. Confira as atualizações AQUI.

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – Ficou estabelecido que o comércio local que tiver autorização para funcionar conforme as normas estaduais deverá funcionar com até 30% de sua capacidade máxima.

CINEMAS E CURSINHOS – O cinema do município deve operar também em 30% de sua capacidade, estando proibido o consumo de alimentação e bebidas, tanto dentro do ambiente de salas quanto nas instalações. Já as escolas de idiomas, cursinhos, música, autoescolas e congêneres também devem limitar em 30% a capacidade do estabelecimento.

LAZER E EVENTOS – Para os serviços de eventos, o número de presentes se restringe a 30% da capacidade do espaço e os proprietários dos espaços devem realizar a manutenção da distância de 120 centímetros entre as mesas. Já os clubes recreativos, de pesca e pesqueiros observarão as medidas de distanciamento, higiene, assepsia e devem limitar a utilização das piscinas a uma pessoa a cada dois metros. Já na área construída em quiosques, churrasqueiras e demais áreas de convivência, também deve ser respeitado o limite de 30% da capacidade de lotação.

TEMPLOS – A realização presencial de atividades religiosas com público, deve ser limitada a 30% da capacidade da nave dos templos litúrgicos.

RECLASSIFICAÇÃO – Após a crescente dos casos da pandemia, o Estado também publicou no último dia 26 de fevereiro, a portaria 31, reclassificando todos os municípios de Rondônia para a Fase 1, a Fase Vermelha, do “Plano Todos por Rondônia”, instituindo o “Distanciamento Social Controlado” para a prevenção e enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus.