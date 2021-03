Um grupo de bandidos fizeram uma gerente do Banco do Brasil refém, para sacar uma grande quantia em dinheiro, na manhã desta quinta-feira 04. A agência do banco, alvo do bando, fica localizado na Avenida Mamoré, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a mulher foi pega em casa, logo cedo, quando se preparava para ir para o trabalho. Na casa dela, os criminosos a enrolaram com explosivos pelo corpo. Em seguida, os bandidos levaram a vítima para a agência e lá tentaram fazer o saque, porém não foi possível após policiais militares chegarem ao local. Ao perceberem a chegada PM, os bandidos fugiram do local.

Ainda conforme informações da PM, a mulher continua enrolada com os explosivos dentro da agência. Outra informação, é a de que os familiares da gerente também estão sendo mantidos refém dentro da residência da vítima, mas a PM ainda não sabe onde casa está localizada. O esquadrão antibombas da Polícia Militar já foi acionado.