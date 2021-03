O acidente aconteceu na tarde deste sábado, 6, na Rua Petrolina F. Silva, com a Rua Erechim, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

A reportagem do Extra de Rondônia conversou com o motorista, no qual relatou que estava saindo de sua casa com destino a Porto Velho, quando se sentiu mal e acabou batendo na traseira de outra carreta que estava estacionada.

Apesar do forte impacto, ele não sofreu ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas o condutor preferiu ficar no local do acidente.

A Polícia Militar (PM) foi ao local, e convidou o motorista a fazer o teste do bafômetro, e o resultado deu negativo.