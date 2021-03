O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), suspende a 9ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, em virtude do avanço do coronovírus no Estado. A feira estava prevista para acontecer no período de 25 a 29 de maio de 2021, no Centro Tecnológico Vandeci Rack de Ji-Paraná. Ainda não há uma data determinada para a realização da feira.

De acordo com a Coordenação da Rondônia Rural Show Internacional, a feira foi adiada em respeito ao protocolo de segurança de saúde no enfrentamento ao coronavírus, visando proteger a vida dos produtores rurais, empresários, expositores e também dos visitantes que se fariam presentes do evento.

A expectativa para a realização do evento é a garantia de vacinação da população. “Nós lamentamos muito o atual cenário que estamos vivenciando em decorrência do coronavírus, tendo esperança de que grande parte da população seja vacinada”, disse a coordenadora da feira, Regiane Lucas.

“A feira não vai acontecer neste primeiro semestre, vamos acompanhar a evolução do quadro de vacinação contra a Covid-19 e, se possível, realizar a feira no segundo semestre. Com a orientação do governador, coronel Marcos Rocha, vamos realizar o evento quando realmente tivermos uma segurança de que a população esteja bem”, explicou o secretário da Seagri, Evandro Padovani.

A Rondônia Rural Show Internacional, maior feira do agronegócio da região Norte, beneficia produtores rurais, empresas e instituições governamentais com inovações tecnológicas que refletem positivamente na economia do Estado.

Em sua 8ª edição, obteve um satisfatório número de público e volume de negócios, que somaram em 2019, mais de 120 mil participantes, 600 expositores, onde disponibilizou inúmeras intervenções educativas e pedagógicas em palestras voltadas ao agronegócio. Os negócios em todos os setores totalizaram mais de R$ 700 milhões, considerando as vendas realizadas nas sete Rodadas de Negócios e nos quatro dias de feira