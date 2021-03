Do início de janeiro deste ano até o dia Internacional das Mulheres, ou seja, até 8 de março, entre os plantões da delegacia de Polícia Civil (PC) e os atendimentos especializados na delegacia de atendimento à mulher, em Vilhena, foram realizados noventa e dois requerimentos de medidas protetivas de urgência a mulheres vítimas de violência doméstica, com cento e vinte e quatro inquéritos policiais instaurados pela DEAM e cinquenta e cinco inquéritos policiais já concluídos.

Foram realizados duzentos e dezesseis atendimentos a mulheres vítimas de toda forma de violência, nas cidades de Vilhena, Chupinguaia e respectivos distritos.

Os atendimentos de urgência são realizados presencialmente durante os plantões, 24 horas, na Delegacia de Polícia Civil situada na Avenida Luiz Mazieiro, 4650 (prédio da UNISP), (69)3322-3001. Os atendimentos especializados na Delegacia de Atendimento à Mulher são realizados de segunda à sexta, das 7h30 às 13h30 (69) 3322-5851. Em que pese a possibilidade de registro online, mesmo com a pandemia não houve suspensão das atividades, que continuam com todo o aparato para combater essas e outras modalidades de crimes.

A Polícia Civil em Vilhena, através da Delegacia da Mulher, integrou a operação RESGUARDO, coordenada entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública com as Polícias Civis dos Estados, a qual teve início em 1.1.2021 e simultaneamente, no dia das mulheres, foi deflagrada nos 26 Estados da Federação. Em Rondônia, foram 259 pessoas presas desde o início do ano por crimes dessa natureza, sendo 700 denúncias anônimas recebidas.

É importante se ressaltar que muitas das investigações são iniciadas através de denúncias de familiares ou vizinhos, os quais, ao tomarem conhecimento de violências e abusos, acionam a polícia. Ainda assim, necessário cada vez mais se divulgar que há canal de denúncias anônimas na Polícia Civil, com absoluto sigilo de identidade, em central de atendimento localizado em Porto Velho, que encaminha apenas os fatos denunciados para as delegacias da área, mantendo sigilo do denunciante. Este canal é o 197 (POLÍCIA CIVIL) e está disponível para receber denúncias 24 horas por dia.