A Sicoob Credisul realizará, de 23 a 26 de março, as pré-assembleias 2021 com o objetivo de apresentar aos cooperados o balanço referente ao fechamento do ano anterior.

Em razão da pandemia, o encontro será virtual, transmitido pelo App Moob, que garante a participação dos cooperados praticamente da mesma forma que no modelo presencial. Os cooperados que se cadastrarem e participarem, concorrerão a pacotes de viagens com acompanhante para uma capital brasileira, incluindo aéreo, hotel e alimentação.

Nas pré-assembleias serão discutidas as formas de distribuição dos resultados da cooperativa, o planejamento estratégico para o ano, o plano de metas e outros assuntos. Por isso, é muito importante a participação de todos os cooperados. As reuniões serão realizadas em quatro etapas, com as unidades agrupadas por região, sempre com início às 19h (horário de Rondônia), e acessadas exclusivamente pelo App Moob.

Confira o cronograma de datas:

23/03 – Terça-feira

Porto Velho (RO), Candeias do Jamari (RO), Triunfo (RO), Itapuã do Oeste (RO), Nova Mamoré (RO), Jacinópolis (RO), Nova Dimensão (RO), Extrema (RO), Jaci Paraná (RO), Nova Califórnia (RO), Rio Pardo (RO), União Bandeirantes (RO), Vista Alegre do Abunã (RO), Rio Branco (AC) e Humaitá (AM).

24/03 – Quarta-feira

Cuiabá (MT), Várzea Grande (MT) e Cáceres (MT).

25/03 – Quinta-feira

Campo Novo do Parecis (MT), Sorriso (MT), Nova Mutum (MT) e Lucas do Rio Verde (MT).

26/03 – Sexta-feira

Vilhena (RO), Cerejeiras (RO), Corumbiara (RO), Cabixi (RO), Colorado do Oeste (RO), Pimenteiras do Oeste (RO), Comodoro (MT), Campos de Júlio (MT) e Sapezal (MT).

A Assembleia Geral Ordinária (AGO), com a participação somente dos delegados da Sicoob Credisul, conferência que encerra o processo assemblear, acontecerá no dia 17 de abril, também pelo aplicativo.

CADASTRE-SE PARA CONCORRER À VIAGEM

Para concorrer ao pacote de viagem abra agora o App Moob, faça seu cadastro e participe da reunião, o sorteio só será válido para quem estiver presente no evento. O pacote está incluso um acompanhante, transporte aéreo, alimentação e hospedagem em uma capital brasileira a ser definida até 30 dias antes da data da viagem.

Para o cooperado que ainda não possui o App Moob, basta baixar em sua loja de aplicativos, Apple Store ou Google Play, ou no link www. sicoobcredisul.com.br/ aplicativos/. O acesso ao aplicativo é com o mesmo login e senha do seu App Sicoob.

SOBRE O APP MOOB

O Sicoob Moob é uma ferramenta de engajamento corporativo destinada exclusivamente aos cooperados da instituição, que reúne diversas funcionalidades úteis e inovadoras. Ele facilita e incentiva o contato entre o cooperado e sua cooperativa. Nele, além de participar de reuniões, você tem acesso aos principais dados da instituição, recebe e gerencia convites para eventos, negocia bens publicados e muito mais.