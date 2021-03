O vereador Alexandre Serafim Damasceno (Pros), em discurso realizado na manhã desta terça-feira, 16, na sessão ordinária da Câmara, comentou sobre o “coronafest” ocorrido no final de semana numa chácara na área rural de Vilhena.

A festa reuniu quase 50 pessoas, na maioria envolvendo jovens de classe alta. Leia mais no Extra de Rondônia AQUI.

De acordo com Damasceno, que esteve no local para tentar ajudar efetivos policiais, a festa foi regada a bebida e vários estilos de drogas, tais como ecstasy, heroína e até bolo que estava com essência de maconha.

Viaturas da Polícia Militar e até um caminhão do Corpo de Bombeiros atolou no local de difícil acesso, e uma retroescavadeira teve que ser utilizada para ajudar na retirada dos veículos.

“Os policiais chegaram no local às 8h para atender a ocorrência e a viatura atolou. Outra foi ajudar, mas também atolou. A terceira viatura foi com um cabo de aço, mas também atolou. Finalmente, um caminhão do Corpo de Bombeiros foi utilizado para tentar retirar as viaturas, mas este também ficou atolado. Um micro-ônibus, que também atolou, foi usado para levar quase 50 pessoas, jovens da classe alta que estavam na festa. Tinha pessoas de boa índole, uns formados em Direito, conhecedores da lei. Vejam só o que deu o trabalho da festa de uns irresponsáveis?”, questionou o parlamentar.

Ainda, no seu discurso, Damasceno mandou mensagem aos jovens e previu mais infectados da covid-19 devido ao “coronafest”.

“Aí é pergunto: esses mesmos jovens, daqui há 15 dias, vão estar no hospital pedindo leito. Então, como é que se faz com a saúde pública? Não está em fácil em Vilhena, com a UTI lotada. Precisamos que a população tenha consciência. Jovens, vamos ter responsabilidade”, encerrou.