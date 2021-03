O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) emitiu nota de pesar em decorrência do falecimento do filho de um dos primeiros prefeitos da cidade de Vilhena, o empresário Elias Benito Almodóvar de 52 anos.

O empresário Elias, proprietário da Panificadora Fiorentina, estava internado no Hospital Regional de Vilhena e lutava contra tumor no cérebro desde o ano de 2020.

Elias faleceu na madrugada de quarta-feira 17, no Hospital Regional de Vilhena. Ao ser diagnosticado com um tumor no cérebro, o empresário buscou tratamento na Capital do Estado Porto Velho, onde chegou a ser realizada uma cirurgia.

Consternado, o deputado Luizinho Goebel, manifestou pesar pela perda e ofereceu condolências à família enlutada.

“Aos familiares e amigos nossos sinceros votos de pesar. Que os desígnios divinos nos ajudem e nos confortem neste momento de tristeza e saudades. Era um ótimo empresário e um grande ser humano. Deixo meus sentimentos à família e amigos por uma perda precoce. Que Deus o tenha”, declarou ele.