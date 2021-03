Em meio a reuniões na capital federal, o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha assinou em formato eletrônico, nesta terça-feira (23), a aquisição de mais de 1 milhão de doses da vacina Sputnik V com a farmacêutica russa Gamaleya.

Com a compra orçada em montante superior a R$ 55 milhões, o governador falou sobre a possibilidade de vacinar 500 mil rondonienses em curto espaço de tempo. “Fiquei emocionado de poder ajudar a vencer esta doença terrível, que tem ceifado vidas pelo mundo todo. Vamos obedecer o tempo necessário para ficarmos imunizados e não tenho dúvida que se Deus quiser teremos o nosso Estado pujante novamente”, comemorou.

Na cerimônia virtual, Marcos Rocha aproveitou para explicar que a eficácia da vacina contra a Covid-19 é superior a 90% e este foi o principal ponto de escolha do imunizante. “Além de exterminar o vírus, a segurança que a Sputnik V proporciona fez a diferença para nossa compra”, pontuou.

A assinatura foi firmada por intermédio do Consórcio de Governadores e utiliza recursos próprios do Estado de Rondônia. O Govenador salientou que enquanto vários Estados nem estão conseguindo pagar os seus compromissos, Rondônia teve dinheiro para esta compra. “Recursos esses que existem graças à boa administração, incluindo cortes de privilégios e combate à corrupção”, acrescentou ele.

A expectativa do governo é que sejam vacinados os maiores de 18 anos ainda no primeiro semestre de 2021. Na proposta à farmacêutica, o prazo de chegada das vacinas é na segunda metade de abril. O intervalo entre as doses preconizado é em torno de 21 dias.

A publicação da revista científica The Lancet demonstrou a eficácia da Sputnik V superior a 91,6%. No estudo com 19.866 participantes, 21 dias após a primeira dose, não houve casos moderados ou graves, isso significa eficácia de 100% nos casos mais severos.