Com o objetivo de antecipar o diagnóstico de casos de Covid-19, de modo que a pessoa infectada já passe a tomar as medidas de distanciamento social a fim de evitar a quebra do ciclo de contaminação, o Governo de Rondônia realiza um novo drive-trhu para testagem rápida da doença em Cacoal.

O evento irá acontecer no sábado 27, entre 9h e 13h e qualquer cidadão que esteja com suspeita de ter contraído a doença pode ir ao Espaço Alternativo Beira Rio, que fica na Avenida Araçatuba, às margens da RO-383, uma importante via de acesso entre os municípios de Cacoal e Rolim de Moura para a realização do teste, que é gratuito.

De acordo com a meta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) pelo menos 500 pessoas deverão ser atendidas neste drive-trhu. Para isso, diversas equipes estarão preparadas para a realização do teste rápido conhecido como Antígeno (coleta nasal). Considerado um dos mais rápidos, este tipo de teste pode fornecer o diagnóstico dentro de 15 minutos. O método permite detectar a proteína do nucleocapsídeo viral do novo coronavírus. O teste identifica o vírus com 93,3% de sensibilidade e 99,4% de especificidade, logo nos primeiros dias de contaminação, mesmo que a pessoa não apresente os sintomas da Covid-19.

De acordo com a coordenadora de planejamento das Ações de drive-thru da Sesau, Isabela Luz, a ação em Cacoal seguirá um fluxo já pré-estabelecido. “Visando garantir a agilidade deste momento, o drive thru contará com um local específico para a triagem, outro para coleta, cadastro e um outro local para a entrega do resultado. Para os casos positivos, o Governo de Rondônia fará a entrega de um kit para tratamento e todas as orientações médicas serão repassadas, ressaltando a importância de evitar o risco de agravo dessa doença. A conscientização de todos é muito importante”, destacou coordenadora da ação.

O modelo de drive-thru foi adotado pelo Governo de Rondônia por possibilitar que o paciente permaneça no veículo enquanto realiza o teste, evitando o contato externo. Desde o início da pandemia, cerca de dez ações de testagem rápida para a Covid-19 foram realizadas pelo Governo Estadual, que sempre tem contado com o apoio do Exército Brasileiro, das prefeituras municipais, do Corpo de Bombeiros, dentre outros parceiros.

“Este não tem sido um momento fácil para ninguém, mas o Governo de Rondônia tem se esforçado ao máximo para superá-lo. Queremos agradecer ao governador Marcos Rocha que tem trabalhado incansavelmente para enfrentar e superar este desafio. O drive-thru deste sábado, aqui em Cacoal, busca antecipar o diagnóstico e o tratamento da Covid-19, reduzindo assim o número de pacientes com agravos pela doença”, finalizou o secretário regional do Governo de Rondônia, José Moura.