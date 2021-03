A primeira rodada das Pré-Assembleias 2021 da Sicoob Credisul foi realizada na noite desta terça-feira, 23, com cooperados da região Porto Velho (RO). A reunião aconteceu de forma virtual pelo App Moob, com a participação de mais de 800 cooperados.

Todos concorreram a dois pacotes de viagens, para uma capital brasileira, incluindo aéreo, hotel e alimentação. Os ganhadores foram Anderson Pereira da Cruz, de Humaitá (AM), e Jerffson Silva dos Santos, de Nova Califórnia (RO).

Este ano, devido à pandemia, as pré-assembleias estão sendo realizadas digitalmente em quatro etapas, com as unidades agrupadas em quatro regiões. Hoje, 24/03, será a vez do grupo da Baixada Cuiabana, composta pelas agências de Cuiabá, Várzea Grande e Cáceres, no Mato Grosso.

A região Porto Velho (RO) é integrada pelas unidades de Porto Velho (RO), Candeias do Jamari (RO), Triunfo (RO), Itapuã do Oeste (RO), Nova Mamoré (RO), Jacinópolis (RO), Nova Dimensão (RO), Extrema (RO), Jaci Paraná (RO), Nova Califórnia (RO), Rio Pardo (RO), União Bandeirantes (RO), Vista Alegre do Abunã (RO), Rio Branco (AC) e Humaitá (AM). A maioria composta por cooperados da antiga Sicoob Portocredi, que foi incorporada pela Sicoob Credisul em fevereiro de 2020.

Ivan Capra e Vilmar Saúgo, presidente do Conselho Administrativo e diretor executivo da Sicoob Credisul, apresentaram os grandes números da Sicoob Credisul, os resultados referentes ao exercício de 2020 e a proposta de distribuição de sobras. Uma grande novidade para os cooperados que vieram da Portocredi, é a devolução das sobras na conta corrente de cada cooperado, já que antes o valor era aplicado no fundo de reserva da antiga cooperativa. Outra mudança boa para eles é a isenção do pagamento da taxa de manutenção de conta, que na Sicoob Credisul não ocorre.

Antes, Henrique Egea Pacheco, vice-presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, deu as boas-vindas à diretoria, colaboradores e cooperados, e falou sobre a decisão da incorporação. “Para os oriundos da Portocredi, realmente vocês verão números em outros patamares. Eu como ex-presidente da Portocredi me sinto muito honrado em ter tomado essa decisão junto com os demais companheiros da diretoria, de partir para uma coisa maior e mais sólida”, apontou.

Renato Doretto, diretor regional da Sicoob Credisul em Rondônia, deu também sua palavra agradecendo o voto de confiança dos cooperados ao conselho e diretoria da antiga Portocredi sobre a decisão da incorporação. “Hoje, vocês vão ver os resultados disso. Quem mais ganhou, realmente, foi o cooperado, que é a nossa razão de existir”, disse Doretto.

No último momento, Ivan e Vilmar tiraram dúvidas dos cooperados e receberam muitas mensagens positivas. Um deles foi do cooperado Rossifran Fernandes Ferreira. “Já passei por três bancos e o Sicoob superou todas as minhas expectativas. Tem amigos que me perguntam se o banco é bom, digo sempre que, por não ser um banco, e sim uma cooperativa, faz tudo ser diferente para seus associados”, comentou.

SICOOB CREDISUL 2020

Com a incorporação e inauguração de mais duas agências, a Sicoob Credisul foi de 22 para 41 unidades e o número de cooperados de 25.464 para 46.945. Crescimento de 86,4% e 84,4%, respectivamente. Já o número de ativos foi de R$ 1,61 bilhão para R$ 2,881 bilhões, com o aumento de 79%. A carteira de crédito de R$ 1,32 bilhão foi para R$ 2,24 bilhões, com crescimento de 69%.

Os depósitos totais de R$ 684,57 milhões cresceram 120%, chegando a R$ 1,509 bilhão. O patrimônio líquido obteve crescimento de 42,1%, e foi de R$ 291,09 milhões para R$ 413,71 milhões. O capital social cresceu 51,3%, de R$ 123,38 milhões para R$186,63 milhões. As reservas foram de R$ 105,37 milhões para R$ 167,09 milhões, com crescimento de 58,6%. E as sobras + juros ao capital foi de R$ 83,77 milhões para R$ 84,39 milhões. Os dados são de 2020, comparados com o ano de 2019.